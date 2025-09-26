Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.151,20 %-1,99
        DOLAR 41,5705 %0,19
        EURO 48,6368 %0,37
        GRAM ALTIN 5.050,07 %0,99
        FAİZ 39,84 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 61,41 %1,78
        BITCOIN 109.214,00 %0,01
        GBP/TRY 55,7215 %0,54
        EUR/USD 1,1693 %0,23
        BRENT 70,64 %1,77
        ÇEYREK ALTIN 8.256,86 %0,99
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Eylül 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,99 değer kaybederek 11.151,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 41,57 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,89 ile 5.045,42 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,99 düşerek 11.151,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11366.8200 puandan işlem görürken en düşük 11137.1700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MTRYO,ETYAT,CRDFA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EUREN,ISATR,LINK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.595.474.835.75 TL), AKBNK (10.392.781.369.95 TL), EREGL (10.216.584.407.16 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.75
        -2.59 %
        17.595.474.836
        A
        61.80
        -4.41 %
        10.392.781.370
        E
        30.32
        -6.54 %
        10.216.584.407
        A
        217.30
        -0.46 %
        9.779.939.821
        D
        115.10
        9.93 %
        6.490.439.097
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        9.14
        9.99 %
        21.809.982
        E
        20.18
        9.97 %
        32.038.932
        C
        25.20
        9.95 %
        51.117.098
        D
        115.10
        9.93 %
        6.490.439.097
        E
        276.75
        9.93 %
        451.568.348
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Eylül 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,19 yükselerek 41,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 48,62 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,57
        0,19 %
        E
        EUR/TRY
        48,62
        0,34 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Eylül 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,78 :artarakazalarak 3.778,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,89 yükseliş sonucu 5.045,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,89 yükselerek 8.249,26 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.896,14.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.778,61
        0,78 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.045,42
        0,89 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        32.896,14
        0,89 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.249,26
        0,89 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,84 değer kaybederek 109.143,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,21 düşerek 3.950,91 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!