Piyasalarda gün sonu: 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,99 düşerek 11.151,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11366.8200 puandan işlem görürken en düşük 11137.1700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MTRYO,ETYAT,CRDFA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EUREN,ISATR,LINK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.595.474.835.75 TL), AKBNK (10.392.781.369.95 TL), EREGL (10.216.584.407.16 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Eylül 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,19 yükselerek 41,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 48,62 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Eylül 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,78 :artarakazalarak 3.778,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,89 yükseliş sonucu 5.045,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,89 yükselerek 8.249,26 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.896,14.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,84 değer kaybederek 109.143,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,21 düşerek 3.950,91 dolardan işlem gördü.