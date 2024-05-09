Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 23,63 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.274,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.187,83 puanı ve en yüksek 10.3804,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,33 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,27 puan ve yüzde 0,16 kazançla 11.145,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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