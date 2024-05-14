Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.173,42 %1,17
        DOLAR 32,2638 %-0,08
        EURO 34,9326 %0,23
        GRAM ALTIN 2.436,95 %0,50
        FAİZ 42,60 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 29,46 %0,59
        BITCOIN 61.468,00 %-2,57
        GBP/TRY 40,6299 %0,16
        EUR/USD 1,0819 %0,27
        BRENT 82,31 %-1,26
        ÇEYREK ALTIN 3.984,41 %0,50
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,44 puan artarak 10.173,42 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi, güne 42,63 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.098,61 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.036,41 puanı ve en yüksek 10.273,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 161,97 puan ve yüzde 1,48 kazançla 11.082,84 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 353 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 353 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,78'den, bileşik getirisi de yüzde 43,74'ten gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1721 lira, satışta 32,3010 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1271 lira, satışta 32,2558 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 156,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #altın
        #piyasa
        #borsa
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı