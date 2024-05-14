Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 42,63 puan ve yüzde 0,42 artışla 10.098,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.036,41 puanı ve en yüksek 10.273,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 10.173,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 161,97 puan ve yüzde 1,48 kazançla 11.082,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 39'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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