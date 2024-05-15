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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,79 puan azalarak 10.158,63 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:47
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        BIST 100 endeksi, güne 2,32 puan azalışla 10.171,09 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.121,68 puanı ve en yüksek 10.240,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 10.158,63 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,35 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 11.024,49 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 384 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 384 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,68'den gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2070 lira, satışta 32,3361 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1721 lira, satışta 32,3010 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 82,3 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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