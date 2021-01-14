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Girişimcilik platformu Plug and Play MEXT ile İstanbul’da

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play’i İstanbul’a getirdi. Yapılan açıklamaya göre, toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip olan Plug and Play, girişimciyi, sanayiciyi ve yatırımcıyı buluşturacak. Bu sayede, girişimcilerin MESS üyesi şirketler ile ortaklıklar kurabilecekleri, sanayicilerin de dünyanın her yerindeki girişimcilerin yarattıkları inovasyonlardan faydalanabilecekleri aktarıldı. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bu iş birliği ile İstanbul açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezi olacak. MESS üyesi şirketler, girişimci ve yatırımcılar buluşacak. Girişimci, sanayici ve ülkemiz kazanacak. Plug and Play İstanbul Platformu, MESS’in teknoloji merkezi MEXT içinde faaliyet gösterecek" dedi

Plug and Play Türkiye'ye MEXT ile giriş yaptı - haberler
Türkiye'ye MEXT ile giriş yaptı
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HABERTURK.COM

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu Plug and Play'in MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Sadece 20 ülkede hizmet veren Plug and Play’in İstanbul’da platform açmasıyla, Türkiye, küresel girişim ekosisteminin bölgesel merkezlerinden biri olacağı belirtildi. Plug and Play Platformu'nun, İstanbul üzerinden Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyada 12 ülkeye hizmet edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, platform, sadece bu ülkelerin girişimcilerine ulaşmakla kalmayıp iş dünyasını yönlendiren, nabzını tutan bir merkez olacak. Plug and Play İstanbul Platformu'nun, girişimcileri ve sanayicinin gelişimini destekleyeceği ve ihracat ile milli gelire katkıda bulunacağı belirtildi.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 9 MİLYAR DOLAR

Merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan ve MESS Teknoloji Merkezi MEXT işbirliği ile İstanbul’a gelen Plug and Play, yılda 60’dan fazla hızlandırma programı düzenliyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Dropbox, PayPal, Hippo, Honey, Rappi, N26 gibi şirketlerin kısa süre içinde milyar dolarlık değere ulaşmasını (unicorn) sağlayan Plug and Play, toplam 9 milyar dolarlık yatırım portföyüne sahip.

Platform, sadece geçtiğimiz yıl globalde 1450’den fazla girişim ile çalıştı. Küresel havuzunda 40 binin üzerinde girişim bulunuyor. 400’den fazla kurumsal ortağı olan Plug and Play’in tüm ekosistemi, dünyanın en ileri en kapsamlı ve en büyük teknoloji merkezi MEXT aracılığıyla Türk sanayicisi ve girişimcisinin hizmetine açılıyor.

YERLİ GİRİŞİMCİYİ HIZLI GELİŞTİRECEK

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, Plug and Play İstanbul Platformu, girişimcileri, ülkemizin lider sanayi şirketleri ve küresel yatırımcılarla buluşturacak. Girişimciler, MEXT içinde kendilerine ayrılmış ofislerde çalışabilecekler. Çözümlerini, MEXT dijital fabrikada deneyimleyerek olgunlaştırabilecekler.

Türkiye’nin önde gelen 250 sanayi şirketi olan MESS üyelerine çözümlerini tanıtarak hızla gelişme, ortaklık kurma imkanı bulabilecekler. Girişimciler aynı zamanda Plug and Play’in sahip olduğu küresel ağlarda yatırımcılara kendilerini tanıtıp roket hızıyla gelişme imkanına kavuşacak.

MESS üyesi sanayicilerin de, Plug and Play İstanbul Platformu’nda ihtiyaçlarına uygun çözümü bulunan yerel ve küresel girişimcilerle bir araya gelebilecekleri, Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinden inovatif girişimlerden faydalanarak rekabette fark yaratacakları kaydedildi.

Öte yandan, Plug and Play’in İstanbul’a gelmesinin, girişimcileri destekleyecek yatırımcılar için de fırsatlar doğuracağı aktarıldı. Bu kapsamda, sanayici ve yatırımcıların, fikir ve projelere erken dönemde yatırım yaparak yerli girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayabilecekleri kaydedildi. Yatırımcıların, ticarileşmiş fikirleri yakından görebilecekleri, girişimlere ortak ya da yatırımcı olabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Platformun, nesnelerin interneti, tedarik zinciri, malzeme ve enerji konularına öncelik vereceği öğrenildi.

'TURCORN ÇIKMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

Plug and Play İstanbul Platformu’nun tanıtım toplantısında konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ekonomiye yeni yıl hediyesi sunduklarını ifade etti.

Akkol, "Bu iş birliği ile İstanbul, açık inovasyonda küresel ekosistemin bölgesel merkezi olacak. MESS üyesi şirketler, girişimci ve yatırımcılar buluşacak. Girişimci, sanayici ve ülkemiz kazanacak. Bugün teknoloji devriminin tam ortasındayız. İş birliği temelli açık inovasyon bu döneme ayak uydurmamız için kilit derecede önemli. Sanayicimiz, 4'üncü Sanayi Devrimi ile gelen imkanları değerlendirmek zorunda. Farklılaşan rekabete ayak uydurmamızın yolu, teknoloji ekosistemleri, girişimciler ve kurumlar arasında bilgi ve deneyim alışverişi yapmaktan geçiyor. İşte, küresel girişimcilik ekosisteminin en güçlü platformunu Türkiye’ye getirmemiz bu yüzden önemli" dedi.

Plug and Play İstanbul Platformu için yoğun bir program hazırladıklarını ifade eden Akkol, ilk etapta 50 girişime ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Çin ve Viyana arasındaki coğrafyada en kapsamlı iş geliştirme programını hayata geçirdiklerini vurgulayan Akkol, "Girişimler, bu platform ile hızlı bir büyüme dönemine girerek adeta roketlenecek. Unicorn potansiyeline sahip girişimleri destekleyerek dünyaya açılmalarına katkı sağlayacağız. Onların bu hedefe ulaşmalarına vesile olup Turcornlar çıkmasını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Plug and Play Kurucusu Saeed Amidi de konuşmasında dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı. Amidi, "Sanayi, inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. 250 lider şirketin üye olduğu MESS ile ortaklığımız, büyük kuruluşların değişimi kucaklamak ve teknolojiyi bulmak için ne kadar önemli adımlar attığının mükemmel bir örneği olacak" diye konuştu.

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