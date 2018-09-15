Pogon Szczecin - Korona Kielce sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Pogon Szczecin, 16 Eylül 2018 Pazar günü Korona Kielce takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Pogon Szczecin 3 puanla 15. sırada, Korona Kielce 11 puanla 7. sırada bulunuyor. Pogon Szczecin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Korona Kielce son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 628 kodlu maçı oynayanlar; Pogon Szczecin galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Korona Kielce galibiyet oranı 2.80. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Pogon Szczecin önceki hafta Legia Warszawa mücadelesinde 3-0 yenildi.

Korona Kielce, Slask Wroclaw karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Pogon Szczecin, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 6 gol yedi.

Korona Kielce, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Korona Kielce 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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