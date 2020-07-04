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Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan 43 yaşındaki sürücü D.E.’nin ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu. Polisin olayla ilgili yaptığı telsiz anonsunun kayıtları ortaya çıktı.

Ordu
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.


Polisin olayla ilgili telsiz anonsu yaptığı kayıtlar ortaya çıktı. Trafik polisinin anonsunda, "Haber merkezinin bildirdiği Çocuk Şube ekibinin almış olduğu otomobilin sürücüsü alkol muayenesinde 3.26 promil alkollü çıkmış olup, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 6147 TL para cezası uygulanmıştır. Araç otoparka çekildi, şahısta trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten asayiş ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şahsın 2070 yılına kadar ehliyetine el konuldu" ifadelerine yer verdi.

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