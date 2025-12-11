Habertürk
        Polis memuru hayatına son verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Polis memuru hayatına son verdi!

        Şırnak'ta, boşanma davası için geldiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:17
        Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İrfan Yalçın, salı günü boşanma davası için gittiği Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade arasında adliye tuvaletinde intihar girişiminde bulunmuştu.

        AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yalçın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        #şırnak
        #Son dakika haberler
