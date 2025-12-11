Polis memuru hayatına son verdi!

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İrfan Yalçın, salı günü boşanma davası için gittiği Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade arasında adliye tuvaletinde intihar girişiminde bulunmuştu.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yalçın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.