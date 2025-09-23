Polise kendini ihbar etti! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre, uzun süredir eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan bir baba ile oğlu arasında kavga çıktı. O kavgada genç adam bıçakladığı babasını öldürdü.

Giriş: 23.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:42

