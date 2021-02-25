Polisleri fark edince yanındakiyle yer değiştiren ehliyetsiz sürücü drone ile görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde drone destekli trafik denetimi yaptı.
Ekinci Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarına yakın noktada otomobil sürücüsünün kendilerini fark etmesi üzerine yanındakiyle yer değiştirdiğini belirleyen ekipler, uygulama noktasında aracı durdurdu.
İncelemede yanındakiyle yer değiştiren sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Ehliyetsiz sürücüye ihlalleri nedeniyle 3 bin 12 lira ceza kesildi.
Drone ile kaydedilen görüntülerde trafik ışıklarına yakın noktada otomobili yol kenarına çeken sürücünün yanındakiyle yer değiştirmesi yer alıyor.
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