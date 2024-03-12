Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamak"tan 45 bin 420 lira ceza kesildi
Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalanan ehliyetsiz sürücüye, 45 bin 420 lira ceza kesildi.
M.T.S. (22) idaresindeki otomobil, Osmancık Caddesi'nde trafik ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
KOVALAMACA 10 KİLOMETRE SÜRDÜ
Kaçarken polis otosuna da çarpan araç, kovalamacayla Samsun-Ankara karayolu İskilip Köprülü Kavşak'ta durduruldu. AA'nın haberine göre; yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.
45 BİN 420 LİRA CEZA UYGULANDI
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek ve dur ihtarına uymamak"tan 45 bin 420 lira ceza uygulandı. Araç ise trafikten men edilerek, otoparka çekildi.