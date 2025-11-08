Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Polisten kaçan sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı

        Polisten kaçan sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı

        Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, 10 kilometre süren sıkı takip sonucu girdiği inşaat alanında yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, toplam 82 bin 217 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 05:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 05:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi.

        İlçe merkezinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki otomobilden dışarıya alkol şişesi atıldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü Nurettin Y. (30), yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

        Sıkı takip sırasında yön levhasına çarpan sürücü, hasar gören aracıyla kaçmaya devam etti. Otomobil, yaklaşık 10 kilometre sonra bir site inşaatı alanına girdikten sonra durduruldu. Polis ekipleri, yakalanan sürücüye alkol testi yapmak istedi ancak Nurettin Y. testi reddetti. Bunun üzerine sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 82 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?