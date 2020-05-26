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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, polisten korkan çocuğa polislerden doğum günü sürprizi yapıldı. 6 yaşındaki Miraç, eve gelen motosikletli ekiplerle birlikte pasta kesti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Aydın, 15 gün önce koronavirüs önlemleri kapsamında verilen izin kapsamında sokağa çıkarak oyun oynadı. İzin saatinin dolmasına rağmen oyuna devam eden Miraç ve ailesi sokaktan geçen emniyet güçleri tarafından siren çalınarak uyarıldı. Bunun üzerine 6 yaşındaki çocuk her polis siren sesi duyduğunda evinde korkarak saklanmaya başladı.

BABA YARDIM İSTEDİ

Oğlunu bu durumdan kurtarmak için harekete geçen baba Güngör Aydın, 6 yaşındaki çocuğun polisleri sevmesini sağlamak için AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe’den yardım istedi. Altıntepe’nin olayı Akçaabat Emniyet Müdürü’ne aktarması üzerine harekete geçen polisler, Miraç Aydın’ın doğum gününde sürpriz yaptı. Eve giden motosikletli ekipler birlikte pasta kestikleri Miraç'a hediye verdi. Çocuğun bayramını ve doğum gününü kutladı.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Baba Güngör Aydın, "Oğlum oynamak için annesiyle sokağa çıkmıştı. Saati biraz geçince sokaktan geçen polis ekipleri tarafından siren sesiyle eve gitmeleri için uyarıldı. Bu, çocukta polislere karşı bir korku oluşturdu. Televizyonda bile siren sesi duysa korkarak saklanıyordu. Bunun üzerine ilçe başkanından yardım istedim. Oğlumun doğum gününde ona sürpriz yaparak polisler eve gelerek doğum günü pastası verdiler. Birlikte doğum gününü kutladık. Polis motosikletine bindi. O korkuyu da üzerinde atmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Miraç'ı doğum gününde polis motosikletine de bindirerek siren çalmasını da sağladı.