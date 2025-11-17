Polonya'nın Ukrayna'ya giden demiryolu hattında patlama: "Bu bir sabotaj"

Polonya'nın Varşova-Lublin hattındaki demiryolu güzergahında bir patlama meydana geldi. Ukrayna'ya silah taşınması için aktif olarak kullanılan hatta yaşanan patlama, Polonya Başbakanı Tusk tarafından, "Benzeri görülmemiş bir sabotaj eylemi" olarak açıklandı.

Tusk, Ukrayna'ya giden güzergâhta Polonya demiryolu hattına zarar veren patlamadan sorumlu olanları yakalayacaklarına söz verdi.

Varşova-Lublin hattındaki patlama, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Polonya ve diğer Avrupa ülkelerini vuran bir dizi kundaklama, sabotaj ve siber saldırının ardından meydana geldi.

Sorumlu Rusya mı?

Varşova, Polonya'nın Kiev'e yardımın merkezi olması nedeniyle Moskova'nın en büyük hedeflerinden biri haline geldiğini belirterek, geçmişte Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya, sabotaj eylemlerinden sorumlu olduğunu defalarca reddetti.

Tusk, "Varşova-Lublin güzergahındaki demiryolu hattının havaya uçurulması, Polonya devletinin ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan eşi görülmemiş bir sabotaj eylemidir" dedi.

"Soruşturma devam ediyor. Daha önceki benzer vakalarda olduğu gibi, destekçileri kim olursa olsun failleri yakalayacağız."