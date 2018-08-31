POMEM başvuruları son tarihi, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü – Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) tarafından uzatıldı. Konuyla ilgili PMYO resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arası olarak belirlenen başvuru tarihinin uzatıldığı duyuruldu.

Peki; POMEM başvuruları son tarihi ne zaman? POMEM başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

POMEM BAŞVURULARI SON TARİHİ NE ZAMAN?

POMEM başvuru tarihlerinin uzatılmasıyla ilgili, PMYO tarafından şu açıklama yapılmıştı: 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

Ancak ön başvuru tarihleri arasında Kurban Bayramı tatili olması sebebi ile başvuru ücreti yatırma işlemlerinde sıkıntılar yaşanması ve ön başvuru tarihlerinin uzatılması için yoğun talep olmasından dolayı ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos 2018 tarihi saat 23.00’e kadar uzatılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere POMEM 23. dönem başvuruları bugün yani 31 Ağustos Cuma günü sona eriyor.

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 13-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır.

E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

POMEM BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından Sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz Türk Lirası), 13 Ağustos 2018 günü saat 09:00’dan 31 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

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