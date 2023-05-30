POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.