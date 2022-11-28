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29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları bekleniyor...

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) toplamda 13 bin öğrenci alımı yapılacağı açıklanmıştı. 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları için geri sayım başladı. gözler POMEM sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte 2022 29. Dönem POMEM başvuru sonuçları sorgulama...

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  • POMEM sonuçları 2022: 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    POMEM lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın ve ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alınacağını duyurdu. 29. Dönem POMEM başvuruları 25 Kasım tarihinde tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle gözler Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. İşte POMEM başvuru sonuçları tarihi hakkında detaylar...
  • POMEM sonuçları 2022: 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    POMEM başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında başlayan POMEM başvurularının sonuçları aynı tarih içinde açıklanmıştı.

    Buna göre; POMEM başvuru sonuçlarının Aralık ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
  • POMEM sonuçları 2022: 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    POMEM BAŞVURU SÜRECİ

    Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz" hükmüne istinaden şehit ve vazife malulü eş veya çocukları ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek.
  • POMEM sonuçları 2022: 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

    Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

    Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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