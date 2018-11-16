Yer, Esenyurt...

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Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kuyumcu kamerada

Esenyurt’ta bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi. Kuyumcu darp edilmesine rağmen yakaladığı soyguncuyu polise teslim etti. Polis ekipleri ise kaçan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

16.11.2018 - 10:30 | Güncelleme: İHA

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki kuyumcuyu gün boyu takip eden şüpheliler akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yüzlerine maske takıp ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. İHA'nın haberine göre, soyguncular kuyumcunun üzerine doğrulttukları pompalı tüfeği bir an olsun indirmeyerek altınları almak istedi.

KUYUMCU KONUŞARAK SOYGUNCULARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Pompalı tüfekli soyguncuları gören kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, ellerini yukarıya kaldırarak soyguncularla konuşmaya çalıştı. Dükkan içerisindeki tezgahın arkasından konuşarak önüne geçen kahraman kuyumcu soygunculardan kurtulmak için uzun süre uğraştı.

TÜFEĞİN ÜZERİNE ATLAYARAK SOYGUNU ENGELLEDİ

Kahraman kuyumcu konuşarak elleri havada bir şekilde soyguncuların üzerine doğru yürümeye devam etti. İkna çalışmaları sırasında soyguncuların bir anlık dalgınlığından faydalanan kuyumcu canını hiçe sayarak pompalı tüfeğin üzerine atladı. Soyguncularla uzun süre boğuşan kuyumcu dükkanın dışına doğru çıkartarak soygunu engelledi. Bu sırada esnaf da kuyumcunun yardımına yetişti. Bir esnaf soygunculara tabure fırlatarak şahısları yakalamaya çalıştı.

YAKALADIĞI SOYGUNCUYU POLİSE TESLİM ETTİ

Kahraman kuyumcunun elinden kurtulamayacaklarını anlayan soyguncular iş yeri dışında kuyumcuyu darp ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Darp edilmesine rağmen kahraman kuyumcu yaka paça yakaladığı soyguncunun birini bırakmayarak polisin gelmesini beklerken, diğer soyguncu ise kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası kuyumcunun yardımına gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler kuyumcunun yakaladığı soyguncuyu gözaltına alırken, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kahraman kuyumcunun pompalı tüfeğin üzerine atlayarak soygunu engellediği o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların iş yerine girerek pompalı tüfeği kuyumcuya doğrulttuğu, sonrasında ise kuyumcunun üzerine yürüyerek pompalı tüfeğin üzerine atladığı sonrasında ise kuyumcu ve soyguncular arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.Bu sırada dışarıda bekleyen esnaf da şahıslara tabure fırlatıyor.

Öte yandan kuyumcunun seslerini duyduktan sonra kapıdaki tabure ile soyguncuların üzerine atlayan erkek kuaförü Vedat Doğanay ise o anları anlatarak, "Kuyumcuyu soymaya çalıştı iki şüpheli hırsız. Kaçmaya çalıştılar birini yakaladı polis. Biz komşumuz olduğu için biz seslerden sonra dışarı çıktık. Sonradan duyduk ki uğraşmışlar içeride. Biz dışarı çıkınca ilk elime gelen tabure ile yardımcı olmaya çalıştım bir anlık refleks oldu. Biri kaçtı yakalayamadık ama diğerini yakaladık. Sonra polisler geldi onu aldı götürdü" dedi.

 

 

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