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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne heyet göndermeme kararı nedeniyle, video konferans yoluyla 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna katıldı.
AA'nın haberine göre Trump'ın ekonomi politikalarına övgülerde bulunan Pompeo, ABD ekonomisinin her yıl yüzde 3'ün üstünde büyüdüğünü, çalışanların ücretlerinin arttığını ve kadın işsiz sayısının son 65 yılın en düşük oranında gerçekleştiğini anlattı.Pompeo, Davos Zirvesi'ne katılan ülkelere Trump'ın "düşük vergi, ekonomik liberalizm ve ticaret alanındaki reformlarını" aynen uygulamaları tavsiyesinde bulundu.Konuşmasında Orta Doğu'da son günlerde yaptığı temaslara ilişkin de bilgi veren Pompeo, koalisyon ülkeleriyle birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirtti. Pompeo, "Daha yapılması gereken çok iş var. Sizin yardımınızla başaracağımızı biliyorum." ifadesini kullandı.
"YEMEN'DE ÇÖZÜME ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Yemen'de devam eden iç savaşın bu yıl sona erip ermeyeceği sorusu üzerine Pompeo, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir görüşme yapacağını söyledi."(Yemen konusunda) ilerleme kaydedeceğimiz hususunda oldukça iyimserim." diyen Pompeo, Husileri geçen aralık ayında İsveç'in başkenti Stockholm'da yapılan barış anlaşmasına uymamakla suçladı.Pompeo, bazı Körfez Ülkeleri ve BM ile birlikte Yemen'de bir çözüme ulaşacaklarına inandığını kaydetti.- Çin ve Kuzey Kore açıklamasıÇin ile ülkesi arasındaki ticari ihtilafların sona erdirilmesi için 30 Ocak'ta başkent Washington'a gelecek Çin heyetiyle yapılacak müzakerelerden de olumlu sonuç beklediğini ifade eden Pompeo, gelecek ay sonunda Kuzey Kore ile gerçekleştirilecek nükleer müzakerelerinde de daha fazla ilerleme beklediğini dile getirdi.
Pompeo, Federal Hükümetin de çok kısa bir zaman içinde tekrar açılacağına inandığını sözlerine ekledi.Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Zirve kapsamında 350'yi aşkın oturum düzenlenecek.
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