A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geliyor.

PORTEKİZ: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

YEDEKLER: Jose Sa, Patricio, Nuno Mendes, Djalo, Vitinha, Andre Silva, William Carvalho, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Matheus Nunes, Cedric, Joao Felix

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

TÜRKİYE: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Serdar Dursun, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan

TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz

SAAT: 22.45

HAKEM: Daniel Siebert

YAYIN: TRT 1

STAT: Dragao

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DÜNYA KUPASI YOLU

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Milli takımın ilk hedefi bu maçta Portekiz'i yenerek play-off finaline kalmak. Ay-yıldızlı ekip, play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda 29 Mart Salı günü yapılacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Milli takım bu maçı da kazanması halinde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile 29 Mart Salı günü Konya'da özel maçta karşılaşacak.

STEFAN KUNTZ İLE 5. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 5. maçına Portekiz karşısında çıkıyor. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 11 kez havalandırıp, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü maçında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Milli takım Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda çıktığı son maçta ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkını elde etti.

2022'DEKİ İLK MAÇ

Milliler, Portekiz mücadelesiyle 2022 yılındaki ilk maçını oynuyor. Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde de 25 gole engel olamadı.

603. MÜCADELE

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçıyla tarihinde 603. kez sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 326'sı resmi, 276'sı özel 602 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 257'si deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 807 gol attı, kalesinde 862 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 602 karşılaşmanın 519'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 602 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

PORTEKİZ İLE 4. RANDEVU

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz ile 9. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 8 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 3'ü özel geride kalan 8 maçta Türkiye 8, Portekiz ise 16 gol attı. Türkiye, rakibi karşısındaki iki galibiyetini oynadığı ilk ve son maçta 3-1'lik sonuçlarla elde etti.

İLK MAÇ 1995'TE

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.

SON MAÇ TÜRKİYE'NİN

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz ile oynadığı son maçı kazandı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2 Haziran 2012'de oynanan özel maçı Türkiye 3-1 kazandı.

Milli takımın golleri Umut Bulut (2) ve Pepe'den (kendi kalesine) gelirken, Portekiz'in tek golünü Nani attı.

Bu maçta kaleci Volkan Demirel, Cristiano Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermemişti.

Türkiye bu galibiyetle rakibi karşısındaki 6 maçlık yenilgi ve 4 maçlık gol atamama serisini de bitirmişti.