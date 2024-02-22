Porto-Arsenal: 1-0 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto, evinde Arsenal'i Galeno'nun 90+4'te attığı müthiş golle 1-0 mağlup edip, rövanş öncesi avantajı kaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geldi.
Dragao Stadı'ndaki mücadele nefesleri keserken, ev sahibi Porto zorlu 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.
Porto'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Galeno kaydetti. Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından attığı şık golle Porto'ya çeyrek final yolunda avantajı getirdi.
RÖVANŞ 12 MART'TA
Porto ile Arsenal arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak. Mücadeleye Arsenal'in sahası Emirates Stadı ev sahipliği yapacak.