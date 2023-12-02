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        Haberler Televizyon POTA ŞEKİLLENDİ | MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım 2023 dün akşam MasterChef Türkiye 3. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Kasım 2023 MasterChef 3. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye All Star dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara geldi. Son 11 kişinin kaldığı yarışmada rekabet kızıştı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 3. eleme adayını belirlemek için mücadele etti. Bu kapsamda gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?" sorularına çevrildi. İşte, 30 Kasım 2023 Perşembe MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:47
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        MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar eleme potasına girmemek ve hayallerine devam edebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 30 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaratıcı yemekler yapmalarını istiyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

        MasterChef Türkiye'nin 3. eleme adayı Eren oldu. MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları ise Tolga ve Dilara olmuştu.

        4

        Mavi Takım

        Hasan (Kaptan)

        Tahsin

        Sergen

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        5

        Kırmızı Takım

        Barbaros (Kaptan)

        Eren

        Kıvanç

        Cemre

        Esra

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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