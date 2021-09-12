Korona vaka sayısı 12 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son rakamlara göre pozitif vaka sayıları 20 binin vefat sayıları ise 250'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

KORONA 12 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 12 Eylül Pazar verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

11 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül Cumartesi güncel koronavirüs vaka sayılarını vatandaşlarla paylaştı.

Buna göre Türkiye'de 11 Eylül tarihi itibariyle son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 144 oldu.

Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili tedbir ve aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı çağrı şu şekilde:

"Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte-düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız"

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM



8 Eylül koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.