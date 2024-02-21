Pratik ve lezzetli: sarımsaklı ve yağlı spagetti tarifi rehberi
Sarımsak ve zeytinyağı gibi evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanan bu spagetti, pratikliği ve lezzetiyle sofraların kurtarıcısı olabilir. İşte, herkesin kolaylıkla yapabileceği bu enfes tarifin detayları...
Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız malzemelerle hazırlanan yemek tarifleri, bazen en lezzetli seçenekler olabiliyor. İşte bu basit ama bir o kadar da lezzetli tariflerden biri de sarımsaklı ve yağlı spagetti. İtalyan mutfağından esinlenen bu pratik tarif, az malzemeyle çok lezzet vaat ediyor. İşte, sarımsaklı ve yağlı spagettinin yapılışı...
SARIMSAKLI VE YAĞLI SPAGETTİ TARİFİ
Malzemeler (4 porsiyon için)
225 gram spagetti
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
2 yemek kaşığı taze maydanoz
Tuz
YAPILIŞI
Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. 225 gram spagettiyi paket talimatlarına göre pişirmeye başlayın.
Makarnayı süzmeden önce 60 ml makarna suyunu ayırın.
Büyük bir tavaya zeytinyağı ve sarımsağı ekleyin. Isıyı orta-düşük seviyeye getirin.
Sarımsak renk değiştirip kokusunu salana kadar 3 dakika boyunca yavaşça ısıtın.
Biberleri sarımsaklı yağın içine atın ve bir dakika daha pişirmeye devam edin.
Ayırdığınız makarna suyunu ekleyin ve kaynamasını bekleyin.
Su kaynadıktan sonra pişmiş spagettiyi de sarımsaklı sosunuzun içine atın. Üzerine ince dilimlenmiş maydanozlarınızı ekleyin.
Markananız sosu iyice çekene kadar bekleyin.