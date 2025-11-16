Prematüre doğan Masal Mira 104 günlük mücadeleyle ailesinin kollarına kavuştu

Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Emire Sultan Kınık, hamileliğinin riskli olmasından dolayı kentteki sağlık personelince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Eşi 26 yaşındaki Emre Kınık ile hastaneye giden annenin, hamileliğinin 25'inci haftasında dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığında, 34 santimetre boyundaki ilk çocuğuna Masal Mira adı verildi.

Organlarının yeterince gelişmemesi nedeniyle kuvöze alınan prematüre bebek, solunum desteği için yaklaşık 45 gün entübe edildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi doktorlarınca yürütülen 104 günlük zorlu tedavi sonucu 3 kilo 200 gram ve 48 santimetreye ulaşan Masal Mira, taburcu edilmesiyle anne ve babasına kavuştu.

"MUTLULUKTAN AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ"

Anne Emire Sultan Kınık, bebeğinin rutin kontrollerinin devam edeceğini söyledi.

Zor süreçten geçmelerine rağmen umudunu hiç kaybetmediğini belirten Kınık, şöyle konuştu: "Süreç beni çok üzdü çünkü ilk bebeğimdi, heyecanımdı. Ona kavuşamama korkusu vardı. Kendimi ona adadım ve 'bebeğim yaşayacak' dedim. Biz de onunla mücadele ettik çünkü içimizde kavuşma arzusu vardı. 104 günün sonunda kavuştuk, bu sefer de mutluluk gözyaşı döktük. Onu ilk kucağıma aldığımda inanamadım, 'bu benim bebeğim mi?' dedim. O an mutluluktan ayaklarım yerden kesildi."