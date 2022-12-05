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Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia! "Bu İngilizlerin bir ders alması gerek"

İngiliz basını, 2021'de krize neden olan Oprah röportajı öncesinde Prens Harry'nin "Bu İngilizlerin bir ders alması gerek" dediğini öne sürmüştü. O iddlalara Prens Harry'nin sözcüsünden jet yanıt geldi.

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  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı. 
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti. 
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Çift sarayda sürekli olarak zorluklar yaşadıklarını ve izole edildiklerini belirtmişti.

    Megan Markle bir noktada intiharı düşündüğünü ve sonrasında da ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Bu açıklamalar sonrasında Kraliyet açıklama yayınlamış ve iddiaların araştırılacağını ancak kraliyette ırkçılığın söz konusu olmadığını ifade etmişti.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Ancak tüm gelişmeler sonrası ailenin arasını açılmış, çift ayrıldıktan sonra İngiltere'yi gittiklerinde yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret etmiş ancak Charles ve Prens William ile görüşmekten kaçınmışlardı.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen ve 8 Aralık'ta yayınlanacak belgeselinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanı da gündem olmuştu.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    İngiliz basını ise gündem yaratan çiftin olay Oprah röportajına dair yeni bir iddiada bulundu. 
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    The Sun, Oprah röportajı öncesinde Prens Harry'nin bir arkadaşına "Bu İngilizlerin bir ders alması lazım" dediğini öne sürdü. 

     
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Ancak bu iddialara Prens Harry cephesinden jey bir yanıt geldi. 
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Insider'ın haberine göre konuya ilişkin konuşan Prens Harry'nin sözcüsü, "Bu, gazetecilik maskesi takanların asılsız bir hit haberidir. Bu hikaye yanlışlarla dolu, en azından Prens Harry'ye atfedilen alıntı tamamen yanlış. 10 yılını ülkesine hizmet etmekle geçirmiş bir adamı, aynı ülkeye ders vermek istemekle suçlamak talihsiz ve öngörülebilir bir tabloid stratejisidir. Onu ülkesinin karşısına koymak, utanç verici ve manipülatiftir" diye konuştu.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    Prens Harry ve Meghan Markle'ın temsilcileri ise yorum talebine hemen yanıt vermedi.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
  • Prens Harry ve kraliyet krizinde yeni iddia: Bu İngilizlerin bir ders alması gerek

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