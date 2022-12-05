Insider'ın haberine göre konuya ilişkin konuşan Prens Harry'nin sözcüsü, "Bu, gazetecilik maskesi takanların asılsız bir hit haberidir. Bu hikaye yanlışlarla dolu, en azından Prens Harry'ye atfedilen alıntı tamamen yanlış. 10 yılını ülkesine hizmet etmekle geçirmiş bir adamı, aynı ülkeye ders vermek istemekle suçlamak talihsiz ve öngörülebilir bir tabloid stratejisidir. Onu ülkesinin karşısına koymak, utanç verici ve manipülatiftir" diye konuştu.