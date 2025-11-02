Prens William ile Prenses Kate Middleton 8 yatak odalı yeni eve taşındı

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, İngiliz basınında "Sonsuza dek kalacakları yuvaları" olarak nitelendirilen yeni evlerine taşındı. Kraliyet çifti ve üç çocuğu, Windsor'da Home Park bölgesindeki 'Adelaide Cottage' adlı konutlarını boşaltarak, Windsor Great Park'taki ikinci derece koruma altındaki 'Forest Lodge'da ikamet etmeye başladı.

Her ikisi de 43 yaşında olan William ve Kate çifti, üç çocukları için yeni bir başlangıç sağlamak istiyor. Gelecek sonbaharda liseye başlayacak olan 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte 4 yatak odalı evlerinden artık 8 yatak odalı eve geçiş yaptı.

Aile, üç yıldır yaşadığı Adelaide Cottage'da; Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyeti sarsan belgeseli, hem Kral Charles'ın hem de Prenses Kate'in kanser teşhisleri gibi mutsuz olaylarla boğuştu.

Kraliyet çifti, çocuklarının Lambrook Okulu'na yakın olmak için 2022'de Adelaide Cottage adlı evlerine taşınmıştı. İngiliz basınına göre, buradan taşınmak onlara yeni bir başlangıç ve yeni bir sayfa açma; bazı üzücü anıları geride bırakma fırsatı verecek.