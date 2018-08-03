Preston North End - Queens P.R. maçı ne zaman?

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Preston North End, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Queens P.R. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Preston North End son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Preston North End galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Queens P.R. galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Preston North End son haftadaki Burton Albion müsabasında 2-1 kazandı.
Queens P.R., Leeds United karşılaşmaında 2-0 yenildi.
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