Prodigy'nin solisti Keith Flint'in ölümüyle ilgili hazırlanan ön rapor: 'Kendisini astı'

Geçen hafta hayatını kaybeden ünlü İngiliz elektronik müzik grubu The Prodigy'nin vokalisti Keith Flint'in ölümü nedeniyle açılan soruşturmada müzisyenin asılma sonucu öldüğü öğrenildi.

Flint 4 Mart'ta İngiltere'nin Essex kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Yapılan otopside 49 yaşındaki müzisyenin ölüm nedeni 'geçici olarak asılma' şeklinde kaydedildi.

Vücudunda herhangi bir kimyasal bulunup bulunmadığını inceleyen toksikoloji raporunun sonucu henüz alınmadı.

Soruşturma, tüm tahlil sonuçlarının iletilmesi için 23 Temmuz tarihine ertelendi.

Olay sonrasında polisin olay yerine gittiği, tüm protokollerin yerine getirildiği ve Flint'in ölümünün şüpheli görülmediği bildirildi.

Flint'in ölüm haberinin ardından, grubun kurucusu Liam Howlett, Prodigy'nin resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bunu söylediğime inanamıyorum ama kardeşimiz Keith haftasonu hayatına son verdi. Şok oldum, öfkeliyim ve kalbim kırıldı" diye yazmıştı.

Prodigy müzisyeni "gerçek bir öncü, yenilikçi ve efsane" olarak tanımlamıştı.

Flint, Avustralya turundan İngiltere'ye yeni dönmüştü ve Mayıs ayında Amerika turnesine çıkacaktı.

Grubun 1990'larda büyük hit olan Breathe ve Firestarter gibi şarkılarının vokali de Flint'e aitti.

Cesedi bulunmadan iki gün önce Flint 5 km'lik bir yarışa katılmış ve sosyal medya hesabında yarışı 21 dakika 22 saniyede tamamladığı bilgisini paylaşmıştı.

https://www.instagram.com/p/BulgJBZAw5L/?utm_source=ig_web_copy_link

Keith Flint kimdir?

Flint punk saçları ve danslarıyla İngiltere'de 1990'lar müziğinin sembolik isimlerinden olmuştu.

Flint, Liam Howlett tarafından 1990'da kurulan Prodigy'ye dansçı olarak katılmış ve ardından rapçi Maxim ile birlikte grubun vokalisti olmuştu.

1992'de çıkardıkları ilk albüm olan Experience'la birlikte grubun tüm 7 albümü de İngiltere listelerinde 1. sıraya yükselmişti.

Son albümleri No Tourists geçen yıl Kasım ayında çıkmıştı.

Zor geçen çocukluk

17 Eylül 1969'da doğan Flint'in Braintree, Essex'teki çocukluğu pek mutlu geçmedi. Anne, babası o küçükken ayrıldı.

Disleksi olan Flint, sınıfta "rahatsızlık yarattığı için" 15 yaşında okuldan atıldı.

Çatı tamircisi olarak çalışmaya başlayan Flint, 80'lerin sonlarına doğru elektronik/house müzik ortamlarına gitmeye başladı. 1989'da bir partide DJ'lik yapan Howlett ile tanıştı.

Howlett'in yeteneğinden çok etkilenen Flint, onu profesyonel olarak müzikle ilgilenmesi için yüreklendirdi ve ona dansçı olarak destek verebileceğini söyledi.

Uyuşturucu sorunu

Grup 1997'de çıkan ve büyük başarı elde eden The Fat of the Land albümünden sonra bir süre sessizliğe gömüldü.

Flint 2003'te pek ses getirmeyen solo Device #1 albümünü yayınladı.

Hâlâ bir Prodigy elemanı olmasına rağmen, grubun 2004'te çıkardığı Always Outnumbered, Never Outgunned albümünde yer almadı.

Flint'in bu dönemde depresyon geçirdiği ve reçeteli depresyon ilaçlarına endişe verici şekilde bağlandığı belirtildi.

2009 yılında Times gazetesine verdiği röpotajda Flint "İlaçları sıraya dizer ve art arda alırdım. Kaç tane içtiğimi unutana, bayılana kadar..." demişti.

Flint Japon DJ Mayumi Kai ile tanışıp evlenmeye karar verdikten sonra uyuşturucu, alkol ve sigarayı bırakma kararı almıştı.