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Prof. Dr. Afyoncu Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

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PROF. DR. ERHAN AFYONCU: Türkiye'nin tartışma noktaları vardır. Uzun süre tartışılır, enerjimizi alır. Üniversitede başörtüsü tartışıldı 30 yıl.

FATİH ALTAYLI: Özal öncesinde böyle bir dönem yoktu.

AFYONCU: Özal'dan kaynaklanan bir şey değil. Sonradan karar alındı. Ben her zaman şunu söyledim, senelerce öğrencinin başörtüsünü tartışkı, üniversitenin kütüphanesi var mı diye sormadık. Arapça ezanın 1950 yılında Demokrat Parti yasağı kaldırdığında CHP de uyuyor. Burada da büyük bir karşı çıkma olmadı. Münferit oldu. Uzun süre niye böyle gitti? Türk sağının, milliyetçi-muhafazakar kesiminin önemli davalarından biriydi. Bizim üniversite gençlik yıllarımızda da Türk sağı her zaman Ayasofya'nın ibadete açılmasını isterdi. Bazıları namaz kılmak ister, götürülürdü. Cumhurbaşkanı, MHP, BBP olsun bu gelenek Ayasofya'nın cami olarak açılması konusunda hayalleri vardı. Necip Fazıl, Osman Yüksek Serdengeçti, Fahri Armaoğlu'na kadar dilekçeler vardı. Bursa'da 45 metrelik dilekçe toplanmış. Meclis'e verilmiş. Erzurum'dan dilekçe verilmiş. Gazeteler Ayasofya ekleri çıkarmış. Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı ekler vardı.