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Prof. Dr. Alpay Azap: Grip ve zatürre aşısı felç ve kalp krizini engelliyor

KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Grip ve zatürre aşısı, felç ve kalp krizi geçirilmesini de engelliyor" dedi

15.10.2018 - 09:25 | Güncelleme: AA

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Grip ve zatürre aşısı, sadece grip ve zatürreden korumuyor. Özellikle yaşlı kişilerde felç ve kalp krizi geçirmesini de engelliyor" dedi.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve KLİMİK Derneğinin iş birliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu" Mardin'de yapıldı.

Prof. Dr. Alpay Azap, sempozyum sonrası düzenlenen basın toplantısında, yetişkinlerin aşı olmaya çekindiğini belirterek, aşıların ciddi yan etkileri bulunmadığını, tam tersine çok sayıda fazla faydaları olduğunu söyledi.

"YOLDA YÜRÜMEKTEN DAHA AZ RİSKLİ"

Gerçekleştirilen her uygulamanın, riskleri olabileceğini dile getiren Azap, "Aşılar da tamamen risksiz değildir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, aşı uygulamaları yolda yürümekten daha az risklidir" ifadelerini kullandı.

Aşıların ölümleri azalttığını kaydeden Azap, insanların doğru kaynaklardan bilgilenmediğini, internette dolaşan bilgilere çok fazla itibar edildiğini belirtti.

"Lütfen herhangi bir sağlıkla ilgili konuda doğru bilgiye ulaşmak istiyorlarsa, o konuda uzman derneklerinin ne dediklerine baksınlar" diyen Azap, kış aylarına girildiğini, ileriki günlerde grip sezonunun başlayacağını, herkesin özellikle bu dönemde grip aşısını mutlaka yapması gerektiğini vurguladı.

"GRİP AŞISI SADECE GRİPTEN KORUMUYOR"

Prof. Dr. Azap, şu bilgileri aktardı: "Grip aşısı, sadece gripten korumuyor. Yine yapılan bilimsel çalışmalarda çok net bir şekilde biliyoruz ki grip aşısı, özellikle yaşlı kişilerde felç ve kalp krizi geçirmesini de engelliyor. Avrupa'da eğer aşı yapılma oranı yüzde 75'e çıkartılacak olunursa, sadece Avrupa'da yılda 40 bin kalp krizi sonucu ölüm engellenir. O yüzden aşılar gerçekten faydaları saymakla bitmeyecek ürünlerdir ve ciddi yan etkileri son derece nadirdir. Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Grip sezonu için mutlaka grip aşılarını olsunlar. Yine erişkinlerin olması gereken aşılardan bir tanesi de zatürre aşısı ve yine onun da sadece zatürreden değil, felç ve kalp krizinden koruduğunu gösteren çalışmalarımız var. O yüzden bu iki aşıyı ben özellikle vurgulamak istiyorum."

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da, kentte aşılama oranın yüksekliğine dikkati çekerek aşının en temel sağlık hizmetlerinden biri olduğunu aktardı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 55 dakika önce
    Kış geldi bu haberleri bol bol duyarız
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