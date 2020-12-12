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Prof. Dr. Mustafa Ender Taner kimdir? Mustafa Ender Taner nasıl öldü?

Aylarca gündemden düşmeyen Şule Çet cinayetinin aydınlanmasındaki rolüyle tanınan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde ölü bulundu. Prof. Dr. Mustafa Ender Taner kimdir? Mustafa Ender Taner nasıl öldü?

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner kimdir? Mustafa Ender Taner nasıl öldü?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in ölümü gündeme bomba gibi düştü! Şule Çet cinayetinde Şule Çet için "intihara meyilli değildir" raporu vererek cinayetin aydınlanmasını sağlayan bilir kişi raporunu hazırlayanlardan biri olan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner kimdir? Mustafa Ender Taner nasıl öldü?

MUSTAFA ENDER TANER KİMDİR?

Ankara 1971 doğumludur. Tıp eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde bitiren Taner, 2001 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2008 yılında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Bu tarihten beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Taner, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim görevlerinde bulunmuştu.

PROF. DR. MUSTAFA ENDER TANER NASIL ÖLDÜ?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı‘nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, Prof. Dr. Mustafa Ender Taner Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde ölü bulundu. 49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner’in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

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