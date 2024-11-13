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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Özlü'den 'akut bronşit' uyarısı! | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Özlü'den 'akut bronşit' uyarısı!

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'akut bronşit' vakalarının son dönemlerde arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Akut bronşit hastalığında en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:47
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        Prof. Dr. Özlü'den 'akut bronşit' uyarısı!
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        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, akut bronşitin yaygınlaştığına dikkati çekerek tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Özlü, akut bronşitte ilk belirtilerinin boğaz ağrısı, hafif ateş ve burun akıntısı olduğunu ancak enfeksiyonun bronşlara inmesi ile göğüs ağrısı ve şiddetli öksürüğün ortaya çıktığını belirtti. Özlü, akut bronşitin hafif seyirli ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade edip, hastaları da hekimlere başvurması konusunda uyardı.

        "ENFEKSİYON, ÜST SOLUNUM YOLLARIYLA SINIRLI KALMIYOR"

        Prof. Dr. Özlü, akut bronşitin solunum yolu virüslerinden kaynaklı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Şu sıralar çok sık gördüğümüz bir hastalık. Genelde hastalar şöyle tarif ediyorlar; 'Öncelikle boğazımda bir ağrı oldu, hafif ateşim, burun akıntım, hapşırmam, geniz akıntım oldu ve öksürüğüm var. 2-3 gündür de göğsüme indi. Nefes alıp verirken bir sızlama oluyor. Bir ağrı hissediyorum. Adeta göğsümde çalı var gibi, nefes alıp verirken oraya takılıyor gibi hissediyorum' diyorlar. Enfeksiyonun göğse indiğini ifade ediyorlar. Aslında doğru olan da budur. Çünkü akut bronşit; genellikle solunum yolu virüslerinden kaynaklanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu enfeksiyon sadece üst solunum yollarıyla; burunda boğazda sınırlı kalmıyor. Alt solunum yollarımıza, bronşlarımıza iniyorsa, bu tür semptomlarla kendini gösteriyor" dedi.

        "EN BARİZ SEMPTOM ÖKSÜRÜK"

        Akut bronşitte en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir. En çok rahatsız eden semptomsa inatçı öksürüklerdir. Genelde yüksek ateş durum bozukluğu yapmaz, hafif bir tablodur. Ama bazen bakteriyel enfeksiyonlar da üzerine eklenebilir. Yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık ortaya çıkabilir" diye konuştu.

        "AĞIR SEMPTOMLARLA KENDİNİ GÖSTEREBİLİR"

        Bronşitin genelde hafif seyirli bir hastalık olduğunu ancak belirtilerin artması halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Özlü, "Eğer altta bir kronik hastalık; astım ya da KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi bir akciğer hastalığı varsa, kronik hastalığın akut alevlenmesi buna eşlik edebilir ve genel durumu bozabilir. Akut bronşit hastada; nefes darlığı, hırıltılı solunum, halsizlik, bitkinlik, yüksek ateş gibi ağır semptomlarla kendini gösterebilir. Böyle ağır bir durum varsa ya da zeminde kronik bir hastalık var ve ona bağlı semptomlarda alevlenme söz konusu ise o zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Genel itibarıyla hafif seyirli, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek isterim" dedi.

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