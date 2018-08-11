Progreso - Fenix maçı istatistikleri

Progreso ve Fenix, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:15. Progreso 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fenix 3 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Progreso, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Fenix son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 643. İddaa'da Progreso kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fenix kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Progreso son haftadaki CA Penarol müsabasında 1-0 yenildi.

Fenix ise Cerro maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Progreso, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Fenix ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenix, 5 gol atarken 1 gol yedi.

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