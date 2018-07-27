Progreso - Torque maçı heyecanı

Progreso ve Torque, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Progreso, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Torque, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 380. İddaa'da Progreso kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Torque kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Progreso son hafta oynanan Torque maçında 0-2 yenildi.

Torque ise Progreso karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Torque, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torque 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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