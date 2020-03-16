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Otomotiv sektöründe koronavirüs salgını nedeniyle bir fabrika kapatma kararı da Fransa'dan geldi.

Ülkenin otomotiv üreticilerinden PSA, Avrupa'daki tüm tesislerinde üretime ara verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, fabrikaların 27 Mart'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

PSA, fabrika kapatma gerekçesi olarak çalışanlarının sağlığının yanı sıra, otomotiv sektöründeki ani talep düşüşünü ve parça tedarik sorunlarını gösterdi.

2017'de General Motors'tan Opel ve Vauxhall'i satın PSA, Citroen, Peugeot ve DS markalarının sahibi konumunda. Şirketin bünyesinde 6 farklı markanın olması ise, Avrupa genelinde çok sayıda fabrikanın kapanacağına işaret ediyor.

15 FABRİKASI BULUNUYOR

Buna göre PSA'nın Fransa'daki Mulhouse ve İspanya'daki Madrid fabrikaları 16 Mart'tan itibaren, Fransa'daki Poissy, Rennes ve Sochaux'daki fabrikaları ile İspanya'nın Zaragoza kentindeki tesisi, Almanya'nın Eisenach, Rüsselsheim, İngiltere'nin Ellesmere Port ve Polonya'daki Gliwice tesisleri 17 Mart'tan itibaren kepenk kapatacak.

Şirketin Fransa'nın Hordain, İspanya'nın Vigo ve Portekiz'in Mangualde kentlerindeki tesisleri 18 Mart'ta, İngiltere'deki Luton ve Slovakya'daki Trnava fabrikası ise 19 Mart'ta geçici olarak kapanacak.

Sabah saatlerinde de İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler Türkiye haricinde Avrupa'daki tüm tesislerini geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Ayrıca, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'de Slovakya fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi.