PSM Caz Festivali'ne devler geliyor

İstanbul müziğe doyacak. Bu yıl 4. senesini kutlayan PSM Caz Festivali, 30 Nisan Uluslarası Caz Günü’nde, farklı müzik türlerinin sentezini yansıtan programıyla, müzikseverlerin karşısına çıkacak. 'Her müziğin caz festivali' mottosuyla düzenlenen festival 5 Temmuz'a kadar caz çatısı altında; blues, elektronik, etnik, funk, indie, klasik, pop, rock ve world müzik türlerinde 80’i aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak.

Müzik endüstrisindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeye çağıran uluslararası Keychange programına katılan PSM Caz Festivali, bu yıl yüzde 30 oranında kadın sanatçıya yer verirken 2022 yılına kadar festival programında kadın sanatçı sayısını artırarak, 50/50 cinsiyet dengesi sağlamayı hedefliyor.

Steve Kuhn

Fesitivalin açılışını "Dünyanın en önemli caz piyanistleri" arasında anılan 82 yaşındaki piyanist Steve Kuhn yapacak.

Zorlu PSM’nin yanı sıra yan etkinliklerle şehrin farklı mekanlarında da caza alan açacak festivalin 70 güne varan programının öne çıkan isimleri arasında; İngiltere müzik tarihinin en başarılı gruplarından nitelendirilen efsanevi elektronik ikili Pet Shop Boys, 70'li yıllarda efsane haline gelen Rail Band ve Ambassadeurs gruplarıyla Batı Afrika'nın geleneksel şarkılarını tüm dünyaya sevdiren Salif Keita, keskin tuşesi ile füzyon cazın en önemli davulcuları arasında gösterilen Billy Cobham, caz çevreleri tarafından Ethio-Jazz türünün yaratıcısı olarak kabul edilen yaşayan müzik efsanesi Etiyopyalı Mulatu Astatke, birlikte hayata geçirdikleri projeleriyle techno müziğin efsane ismi Jeff Mills ve caz müziğin efsane ismi Tony Allen, 50 yıllık müzikal macerası boyunca caz, funk, r&b, hip-hop gibi pek çok janrın en önemli figürlerden biri olan Roy Ayers, ve Norveç’in en önde gelen caz/füzyon piyanist ve klavyecilerinden olan Jan Gunnar Hoff’un grubu ile sahneyi paylaşacak 6 Grammy adaylığı bulunan ünlü caz gitaristi Mike Stern, Brit Pop müzik türünün öncüsü olarak kabul edilen, 90’lı yılların en başarılı İngiliz rock gruplarından Suede; Jethro Tull’u rock müzik tarihinde bir kilometre taşına dönüştüren grubunun kurucu solisti ve flüt ustası, Jethro Tull Prog Years projesiyle yaşayan efsane Ian Anderson, eklektik, elektro-akustik ses boyutunu maceraperest bir şekilde güçlendiren ve füzyon başlangıcından bu yana benzersiz bir caz sesi yaratan grup Yellowjackets, festival programındaki efsane gruplar arasında yer alıyor.

Pet Shop Boys

Bu yıl PSM’ye Münhasır bölümüyle bir ilki daha hayata geçirecek olan PSM Caz Festivali, sevilen yerli isimler ile festivale özel konserlere imza atmaya hazırlanıyor. Festivalin bu başlığında Erol Evgin Caz Söylüyor konserinde Erol Evgin, geçmişten günümüze seslendirdiği altın şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarını ve caz klasiklerini seslendirecek.

Kendine has tarzı ve şarkıları ile çok sevilen Kalben, Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü’nde festivalde renk, din, dil, cinsiyet gibi aidiyet etiketlerini sıfırlayarak müzik, dans ve sevgiyle bir döneme damgasını vuran Beatles’ın ruhunu çağıracak.

Kalben

Uzunca bir süredir kendi yapıtları dışında eserler seslendirmeyen Jehan Barbur, caz dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Nat King Cole klasikleri ile bir müzik ziyafeti sunacak. Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Ömür Göksel, "Frank Sinatra 105 Yaşında"projesiyle, en güzel caz standartları ve Sinatra şarkılarından oluşan repertuarıyla festival kapsamında yer alacak.

maNga ve Tuluğ Tırpan’ın birlikte bestelediği ve ilk kez PSM Caz Festivali’nde bir senfoni orkestrasıyla birlikte seslendireceği Antroposenfoni, insan nesli olarak dünyayı nasıl ele geçirdiğimizi ve geri dönülemez biçimde tahrip ettiğimizi anlatan, yarattığımız ekolojik felaketi özetleyen bir buçuk saatlik görsel ve işitsel bir şov olarak festival izleyicileri ile buluşacak.

Ceylan Ertem

Türkiye’nin en önemli kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem’in birlikte onlarca şarkıya imza attığı gitarist ve besteci Cenk Erdoğan ile bir araya geldiği PSM Caz Festivali’nde;Cenk Erdoğan’ın albümlerinden yaylı orkestrasına göre düzenlenmiş parçalar ve Ceylan Ertem’in kendine has yorumuyla söylediği besteler dinleyicisiyle buluşacak.

Ülkemizin popüler bağlama sanatçılarından İsmail Tunçbilek ve özgün vokal yorumlarıyla dikkat çeken Şenay Lambaoğlu ilk kez PSM Caz Festivali kapsamında “sazla caz”ı buluşturacaklar.

Alexandra Savior

PSM Caz Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da genç müzisyenlerin seslerini duyurmaları için Jazz it Up sahnesini gençlere açıyor. Dördüncü yılında daha çok genç sanatçıya ulaşmayı hedefleyerek genç sanatçıları PSM sahnesinde seyirciyle buluşturacak olan festivalde bu yıl Jazz it Up projesinde yer alacak genç sanatçılar açık çağrı ile de başvuruda bulunabilecekler. 2 Mart Pazartesi–10 Nisan Cuma günleri arasında başvuruların kabul edileceği açık çağrının detaylarına ilerleyen günlerde Zorlu PSM websitesinden ulaşılabilir.

EOB (Radiohead–Ed O’Brien)



Festival biletleri 17 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.



Program Detayları:



PSM Caz Festivali Açılış Konseri: Steve Kuhn Trio // 30 Nisan Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Alexis Ffrench – European Dreamland Tour// 02 Mayıs Cumartesi // touché

Cenk Erdoğan Group Feat. Ceyl'an Ertem // 05 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Piatango & Melis Sökmen // 05 Mayıs Salı // touché

Erdem Sökmen Quartet // 06 Mayıs Çarşamba // touché

Erol Evgin Caz Söylüyor // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Lambert / Ghostly Kisses // 07 Mayıs Perşembe // %100 Studio (Oturmalı)

Alice Sara Ott – Nightfall // 07 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Erol Evgin



These New Puritans // 09 Mayıs Cumartesi // %100 Studio

Salif Keita // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group // 09 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Selen Beytekin "A Tribute to Aretha Franklin" // 09 Mayıs Cumartesi // touché

Manga & Tuluğ Tırpan “Antroposenfoni” // 10 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Mulatu Astatke // 11 Mayıs Pazartesi // %100 Studio

Jethro Tull The Prog Years // 12 Mayıs Salı // Turkcell Sahnesi

Anouar Brahem –“The Astounding Eyes of Rita” // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Sazla Caz Buluşuyor - Şenay Lambaoğlu feat. İsmail Tunçbilek //13 Mayıs Çarşamba // touché

Liebman / Brecker / Copland Quintet featuring Drew Gress and Joey Baron // 13 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

Sefi Zisling// 14 Mayıs Perşembe // touché

Alexandra Savior // 15 Mayıs Cuma // %100 Studio

Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara / Tony Allen & Jeff Mills // 15 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Duygu Soylu “Lady Sings the Blues” // 15 Mayıs Cuma // touché

Sol Monk // 16 Mayıs Cumartesi // touché

Haley Reinhart // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Oceanvs Orientalis / Ex Nihilo Live A/V Symphonic Concert // 16 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Suede // 17 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Yellowjackets // 18 Mayıs Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Hauser // 20 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Temples // 20 Mayıs Çarşamba // %100 Studio

Bora Çeliker Quartet // 20 Mayıs Çarşamba // touché

Andy Timmons Band // 21 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Jehan Barbur



Kovacs // 21 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Ozan Musluoğlu '35' // 21 Mayıs Perşembe // touché

Sarathy Korwar / black midi // 22 Mayıs Cuma // %100 Studio

Jehan Barbur Sings Nat King Cole // 22 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Jazz Sisters // 22 Mayıs Cuma // touché

Erdem Özkan Quartet // 27 Mayıs Çarşamba // touché

Ömür Göksel “Frank Sinatra 105 Yaşında” // 28 Mayıs Perşembe // touché

Wishbone Ash // 28 Mayıs Perşembe // %100 Studio

Önder Focan 4tet feat Meltem Ege // 29 Mayıs Cuma // touché

Lisa Ekdahl // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Woodkid // 30 Mayıs Cumartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Esra Kayıkçı Band // 30 Mayıs Cumartesi // touché

Rufus Wainwright



Rufus Wainwright // 02 Haziran Salı // Turkcell Sahnesi

Kavkaz Jazz Quartet // 02 Haziran Salı // touché

Fatih Erkoç 50. Sanat Yılı Konseri // 03 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Şenay Ocak Quintet // 03 Haziran Çarşamba // touché

Dagamba #LudwigVanRammstein// 04 Haziran Perşembe // %100 Studio

Wayne Escoffery Quartet // 04 Haziran Perşembe // touché

Yael Naim // 04 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Hiromi // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi

Viken Arman Live Band // 05 Haziran Cuma // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Tinariwen



Tinariwen // 05 Haziran Cuma // %100 Studio

Su İdil // 05 Haziran Cuma // touché

Jojo Mayer / Nerve // 06 Haziran Cumartesi // %100 Studio

Ferit Odman Quintet // 06 Haziran Cumartesi // touché

Renaud Garcia Fons & Dilek Türkan “Endülüste Raks” // 08 Haziran Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Roy Ayers // 09 Haziran Salı // %100 Studio

Peter Hook & The Light – ‘Unknown Pleasures’ & ‘Closer’ Set presented by %100 Music // 10 Haziran Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Metronomy presented by %100 Music // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

JazzAntique // 11 Haziran Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Yavuz Akyazıcı Project // 11 Haziran Perşembe // touché

Korhan Futacı // 12 Haziran Cuma // touché

Çağrı Sertel 'multiverse' // 13 Haziran Cumartesi // touché

Nils Petter Molvaer Group // 14 Haziran Pazar // Turkcell Platinum Sahnesi

Chromatics + Desire (Italians Do It Better Night) // 15 Haziran Pazartesi // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Mulatu Astatke

Fantastic Negrito // 16 Haziran Salı // %100 Studio

Hakan Başar Trio // 17 Haziran Çarşamba // touché

Parov Stelar // 18 Haziran Perşembe // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)

Weyes Blood // 19 Haziran Cuma // %100 Studio

Tümer Uluçınar Quintet // 19 Haziran Cuma // touché

360 Derece: Islandman + Okay Temiz // 20 Haziran Cumartesi // %100 Studio (360 Derece)

Kerem Görsev Quartet "to Bill Evans" (with Philharmonie)// 20 Haziran Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Billy Cobham’s Culture Mix // 24 Haziran Çarşamba// Turkcell Sahnesi

Kalben performs The Beatles: Atan Kalpler Kulübü// 25 Haziran Perşembe // %100 Studio

Tord Gustavsen Trio/ Eivind Austad Trio with "Another Tribute to David Bowie” // 26 Haziran Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

JazzAntique

Angel Olsen // 29 Haziran Pazartesi // %100 Studio

Black Pumas // 30 Haziran Salı // %100 Studio

EOB // 01 Temmuz Pazartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Jaga Jazzist // 02 Temmuz Perşembe // %100 Studio

Pet Shop Boys // 03 Temmuz Çarşamba // Turkcell Sahnesi (Hybrid)

PSM Caz Festivali Kapanış Konseri: Tove Lo // 05 Temmuz Pazar // Turkcell Sahnesi (Sahne Üstü Ayakta)