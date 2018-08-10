PSV Eindhoven - Utrecht maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. PSV Eindhoven, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Utrecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. PSV Eindhoven, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Utrecht, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Utrecht galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

PSV Eindhoven önceki hafta Groningen mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Utrecht ise VV Venlo karşılaşmasında 1-0 kazandı.

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