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HGS dolandırıcılığı için kurulan internet sitelerine dikkat!

PTT’den sürücülere, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları hususunda uyarı geldi.

PTT HGS ile ilgili dolandırıcılık uyarısı yaptı - Haberler
PTT’den HGS uyarısı!
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HABERTURK.COM

PTT AŞ, sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini duyururken, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle yolculuk yapacak araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. PTT AŞ, yetersiz bakiye ile yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilebileceğini hatırlattı.

'DİKKATLİ OLUN!'

PTT tarafından yapılan açıklamada, “PTT müşterileri, internet üzerinden sadece https://hgs.pttavm.com adresinden ve e-devlet uygulaması ile https://turkiye.gov.tr adresinden bakiye yükleme yapabilmektedir. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşlarımız itibar etmemelidir” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

PTT AŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük bir kolaylık sağlayan HGS ile ilgili çeşitli dolandırıcılık iddiaları gündeme gelmektedir. HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama vb. sistemlerle vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. PTT’nin HGS resmî internet sitesi olan http://hgsmusteri.ptt.gov.tr ve e-devlet kapısı aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi https://hgs.pttavm.com ve e-devlet kapısı aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemelidir.”

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