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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı

        Rusya'nın başkenti Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınında Rus lider Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana geldi. Araçtan alevler yükseldi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:38
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        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
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        Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde dün patlama meydana geldi.

        Başkent Moskova'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından limuzin alevlere teslim oldu. Aracın motorundan başlayan ve kısa sürede limuzininin iç kısmına yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Putin'e ait olduğu düşünülen Aurus limuzinin 3 milyon 5 bin 796 dolar değerinde olduğu ifade edildi.

        Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı.

        Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

        GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI

        Son yıllarda, Putin'in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin'e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.

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        ZELENSKİY "PUTİN YAKINDA ÖLECEK" DEMİŞTİ

        Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Putin yakında ölecek, her şey bitecek" ifadelerini kullanmıştı.

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