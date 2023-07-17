Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Putin'in Wagner planı belli oldu

        Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kaynaklar, Rusya'nın Polonya ve Litvanya arasındaki sınırda yer alan önemli bir stratejik alan için Wagner savaşçılarını kullanmayı planladığını öne sürdü.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Wagner grubunun isyanının bastırılmasının ve kurucusu Prigojin'in Belarus'a gitmesinin ardından Putin'in planı belli oldu.

        2

        Putin'e yakın bir kaynak, Rus devlet televizyonunda, paralı askerlerin Suwalki koridoruna 'birkaç saat içinde' ihtiyaç olan bölgeye yürümeye hazır olduğunu açıkladı.

        3

        Şu anda bir milletvekili olan ve Rusya parlamentosunun savunma komitesinde de bulunan General Andrey Kartapolov devlet televizyonuna "Wagner'in Belarus silahlı kuvvetlerini eğitmek için Belarus'a gittiği açık.Suwalki Koridoru diye bir yer var.Bir şey olursa, bu Suwalki Koridoru'na çok ihtiyacımız var.Beyaz Rusya'daki Wagner güçlerine dayalı bir saldırı gücü, bu koridoru birkaç saat içinde almaya hazır" diye konuştu.

        4

        Ancak Polonya İstihbarat Servisi Özel Servisler Başkan Yardımcısı Stanislaw Zaryn, bölgedeki Wagnerlerin'şu anda birkaç yüz tane olabileceğini' bu nedenle büyük tehdit olarak görmediklerini ancak her türlü ihtimale karşı Wagner paralı asker tehdidini izlediklerini belirtti.

        5

        The Telegraph'a göre ise Polonya servisleri, kaç Wagner'in Beyaz Rusya'da kalacağını öğrenmek için durumu izliyor.

        6

        Polonya'nın Moskova'dan gelen tehdit nedeniyle hızla yeniden silahlandığı ve NATO Baltık ülkelerindeki varlığını güçlendirirken Almanya'nın da Litvanya'da kalıcı olarak 4000 asker konuşlandıracağı ifade edildi.

        7

        STRATEJİK ÖNEME SAHİP

        Suwalki Koridoru, Polonya ile Litvanya arasındaki sınırı ikiye bölen bir kara şerididir ve hem NATO hem de Rusya için büyük stratejik öneme sahip.

        8

        Batı için bu koridor, Putin'e karşı daha savunmasız olarak görülenüç eski Sovyet ülkesi olan Litvanya, Letonya ve Estonya ile olan tek koridor bağlantısı olduğu için oldukça kritik.

        9

        Rusya için ise, koridorun kontrolü,Putin'in Baltık Filosunun ana üssü olan Kaliningrad'ın Baltık bölgesi ile Beyaz Rusy arasında kara bağlantısı sağlaması amacıyla önem taşıyor.

        10

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        11
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        Koreli şarkıcılar depremzedeler için sahne aldı
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma