Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye meselesinin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, "Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Suriye'deki krizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda çözülmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı." denildi.

İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Rusya, Fransa ve Almanya, İran ile ekonomi ve ticaret alanıda iş birliğine olan bağlılıklarını doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... ABD'den kimyasal saldırı açıklaması
DÜNYAABD: Esad rejimi kimyasal saldırı gerçekleştirdi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini sürdürmeye kararlı
DÜNYABakan Çavuşoğlu Guatemala'da
Dışişlerinden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
DÜNYADışişlerinden Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
May'den Brexit'te 'son şans' uyarısı
DÜNYAMay'den Brexit'te 'son şans' uyarısı
Alaska'da ABD'de ve Rus uçakları karşı karşıya!
DÜNYAAlaska'da ABD'de ve Rus uçakları karşı karşıya!
Ünlü oyuncu Depp, eski eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı
DÜNYAJohnny Depp'ten eski eşine 'şiddet' davası!
AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
DÜNYAAB'den plastik ürünlere yasak!
Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor
DÜNYAIrak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet ...
Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi
DÜNYADüşes'in gizli bahçesi!
Z kuşağı çocuklar para sayamıyor!
DÜNYAZ kuşağı çocuklar para sayamıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X