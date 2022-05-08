Putin: Ortak amaç, Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir 0:00 / 0:00

DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nün 77'nci yıl dönümü kapsamında eski Sovyetler Birliği ülkelerinin liderlerine mesaj gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir" dedi.

Putin, eski Sovyetler Birliği ülkeleri liderlerine yolladığı Zafer Günü mesajında, "Bugün ortak amaç, farklı ülkelerden insanlara çok acı getiren Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir. Savaş yıllarında yaşananlar, ortak manevi değerler ve kardeşlik dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği korumak ve gelecek nesillere aktarmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DE NAZİLERLE SAVAŞIYORUZ"

Putin, bağımsızlıklarını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti liderlerine seslenerek, "Bugün askerlerimiz, ataları gibi, anavatanlarını Nazilerden kurtarmak için omuz omuza savaşıyorlar. 1945'te olduğu gibi, zafer bizim olacak" dedi.