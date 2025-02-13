Putin-Trump görüşmesinin ardından Kremlin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Kremlin bugün bir açıklama yaptı.

Trump-Putin ilişkisinde önemli anlar Haberi Görüntüle

Hem Rusya hem de ABD tarafında bir çözüm bulunması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için siyasi irade olduğu belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, iki liderin yüz yüze görüşmesine ilişkin zamanlamayı tartışmak için erken olduğunu sözlerine ekledi.

İkili dün bir saatten fazla bir süre telefonda görüşmüş ve Trump, Putin'in yaklaşık üç yıldır devam eden çatışmayı sona erdirme arzusunu dile getirdiğini söylemişti.

Peskov iki tarafın da Ukrayna'da çözümün müzakere yoluyla sağlanabileceği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti, bu diplomatik temasın ilk somut sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Barış görüşmelerinde Avrupa ülkelerinin temsil edilip edilmeyeceği sorusuna ise format hakkında konuşmak için erken olduğu cevabını verdi.