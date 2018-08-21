Queens P.R. - Bristol City karşılaşma önü

Queens P.R. ve Bristol City, 21 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Queens P.R., son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bristol City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 458 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queens P.R. kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Bristol City sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Queens P.R. önceki hafta Leeds United mücadelesinde 2-0 yenildi.

Bristol City ise Sheffield United maçında 2-3 yenildi.

Queens P.R., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Queens P.R., kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Bristol City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bristol City, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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