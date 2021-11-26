'Estetik' iddialarına yanıt verdi 0:00 / 0:00

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Bir süredir estetiksiz olduğu ileri sürülen ve fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde olan ünlü fenomen Rachel Araz, konuyla ilgili 'Magazin Masası'na açıklamalarda bulundu.

Araz, söz konusu karenin 11-12 yaşlarında çekildiğini ve estetiksiz değil çocuk olduğu için değişik göründüğünü söyledi.

"İhtiyacım olduğunda tabii ki estetik yaptıracağım." diyen 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni, henüz estetik yaptırmadığını da belirtti.

"BURCU ESMERSOY'U BEĞENİRİM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sunucu Burcu Esmersoy'un "Okul kapılarında beni konuşuyormuşsunuz..." diyerek tepki gösterdiği isimlerin Rachel Araz ve Aslıhan Doğan Turan olduğu ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili konuşan Araz, "İyi ki sordunuz, iddialardan haberim yok. Burcu'yu çok beğenirim böyle bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

'FRANSIZ ASKISI' İDDİASI

Esmersoy, yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddialarına sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yanıt vermişti.

"GEREKSİZ!"

45 yaşındaki sunucu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten sabit storilerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu? Ben bu arada bunları neden söylüyorum; normalde yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığı ile anlatıyorum. Siz de biliyorsunuz. Hatta cilt bakımımı bile makyajsız, filtresiz çekiyorum. Gereksiz yani olsa 'Söylerim' diyorum.