Racing Club - Newells Old Boys maçı istatistikleri

Racing Club ve Newells Old Boys, 04 Kasım 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:45. Racing Club 23 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Newells Old Boys 11 puanda ve 15. sırada. Racing Club, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Newells Old Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 591 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Newells Old Boys sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Racing Club son hafta oynanan Union Santa Fe maçında 1-0 yenildi.

Newells Old Boys ise San Martin San Juan maçında 6-1 kazandı.

Racing Club, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Racing Club, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Newells Old Boys, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Newells Old Boys 1 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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