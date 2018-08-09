Racing Club - River Plate maçı ne zaman?

Copa Libertadores Son 8 Turu heyecanı devam ediyor. Racing Club, 10 Ağustos 2018 Cuma günü River Plate takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Ev sahibi Racing Club, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. River Plate son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 549 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Racing Club kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, River Plate sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Racing Club son hafta oynanan Colon maçında 1-3 yenildi.

River Plate, San Lorenzo karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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