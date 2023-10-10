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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ateşten gömlek! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ı bekleyen fikstür - Beşiktaş Haberleri

        Ateşten gömlek! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ı bekleyen fikstür

        Şenol Güneş'in istifasının ardından İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında yer alan Burak Yılmaz ilk sınavında geçer not aldı. Seçime kadar takımın başında kalması beklenen genç hocayı zorlu bir fikstür bekliyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 10.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:51
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        Ateşten gömlek!
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        Önce Şenol Güneş'in istifası ardından da yönetimin olağanüstü kongre kararı almasıyla çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, İstanbulspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek biraz olsun nefes almıştı.

        Siyah-beyazlılarda Güneş'in ayrılığının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başında yer alırken ilk maçını 3 puanla tamamladı.

        İlk sınavında geçer not alan Burak Yılmaz'ın en geç aralık ayı başında yapılacak kongreye kadar takımın başında olması bekleniyor.

        Burak Yılmaz'ı ise bu süreçte zorlu bir fikstür bekliyor.

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        İŞTE O FİKSTÜR

        İşte seçimin belirtildiği gibi en geç aralık ayı başında yapılması halinde Beşiktaş'ın fikstürü:

        21 Ekim - Galatasaray (D)

        26 Ekim - Bodo-Glimt (D)

        30 Ekim - Gaziantep FK

        5 Kasım - Antalyaspor (D)

        9 Kasım - Bodo-Glimt

        12 Kasım - Başakşehir

        26 Kasım - Samsunspor (D)

        30 Kasım - Club Brugge

        3 Aralık - Ankaragücü (D)

        GÖREV SÜRESİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

        Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görev süresi ile ilgili olarak İstanbulspor maçının ardından şunları kaydetti:

        "Başkanımız yarın gelip 'Burak teşekkür ederiz' dediği zaman kalkar, sarılır vedalaşırım ve gönül koymadan giderim. Benim her tercihe saygım sonsuzdur. Bugün böyle bir tercih oldu. Uzun vadeli bir şey konuşmadık. Bu maçtan sonra her şeyin konuşulabileceğini düşünüyorum. Şu anda 1 günlük verildi bu görev. 2-3 gündür layıkıyla yaptığını düşünüyorum. 1 aysa 1 ay, 1 seneyse 1 sene hiç problem yok. Kontratla alakalı, ne kadar kalmakla alakalı en ufak soru işareti yok. Ne kadar derlerse buradayım, 'git' dediklerinde giderim."

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