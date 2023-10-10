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        Haberler Dünya Habertürk ekibi Tel Aviv'de: İşte anbean bölgede yaşananlar

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de: İşte anbean bölgede yaşananlar

        İsrail-Hamas çatışması 4. gününde. Çatışmalarda İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü geçerken, Filistin'de can kaybı 704'e yükseldi. Çatışmalar sürerken Habertürk ekibinden Sena Alkan ve kameraman Emre Altun, Tel Aviv'den son gelişmeleri aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 11:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:43
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        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
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        Hamas'ın İsrail'e başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 'Demir Kılıçlar Operasyonu' sürüyor.

        Çatışmaların 4. gününde Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesildi.

        Çatışmalarda İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü geçerken, Filistin'de can kaybı 704'e yükseldi.

        Üst düzey bir Hamas yetkilisi Al Jazeera ile yaptığı görüşmede İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi. Ancak İsrail ateşkes aşamasının artık sona erdiğini ifade ediyor.

        Habertürk ekibinden Sena Alkan ile kameraman Emre Altun, Kudüs ve Tel Aviv'den son durumu sıcak bölgeden aktardı. İşte anbean bölgede yaşananlar...

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        10.05 - Gazze artık tamamen abluka altında. İsrail'in abluka açıklamasının ardından bölgede elektrikten sonra su da tamamen kesildi.

        10.00 - Tel Aviv'de İsrail Ordusuna ait helikopterler düzenli aralıklarla kontrolü sağlama amaçlı uçuyor.

        09.07 - İsrailli yetkililerden vatandaşlarına "3 günlük yiyecek içecek stoklama, sığınaklarda bekleme" çağrısı geldi. Bunun ardından Tel Aviv'de pek çok bölgede sessizlik hakim, pek çok dükkan da bugün açılmadı.

        09.04 - İsrail ordusu 72 saat sonra Gazze'den Hamas'ın sızdığı yerlerde kontrolün sağlandığını açıkladı. Yüzde 100 kontrolün hala tam anlamıyla gerçekleşmediğini de vurguladı.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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